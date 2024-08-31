近日，大陸一名男子的相親經歷在微博上引發網友熱議。據了解，這名男子在媒人的安排下與一名女子見面，兩人初次相見，便有相見恨晚之感，談話氣氛十分融洽。然而，當話題轉向結婚習俗時，女子開口要求28萬元人民幣（約新台幣125萬元）的聘金，令男子感到壓力，於是他直接詢問：「妳是處女嗎？」此言一出，頓時讓場面急轉直下。

據知情人士透露，男子當時表示，如果女子是處女，他願意支付45萬元的聘金，但若不是，他則拒絕支付任何聘金。此番言論激怒了女子，當場臉色鐵青，並厲聲痛斥男子「變態」，強調「你這種人永遠找不到老婆！」隨即怒氣沖沖地離席而去。

男子對於女子的強烈反應感到錯愕不已，他表示，自己並沒有對女子的學歷、身高、工作或家庭背景提出任何要求，唯一的要求就是對方是處女。他還透露，自己曾有過一段不幸的婚姻，前妻在婚前與他人同居，並多次進行人流，導致婚後習慣性流產，最終兩人以離婚收場。基於這段痛苦經歷，他才會如此執著於尋找一名處女作為結婚對象。

媒人見狀，隨即勸告男子，「現在什麼年代了，還在找處女結婚？」並建議他現實一點，找一個條件相當的對象，而非執著於此種要求。男子卻仍堅持己見，認為支付高額聘金卻冒著妻子無法生育的風險，對男方而言實在不公平。

此事在網絡上引發熱議，網友意見分歧，有人批評男子的要求過於苛刻，難以實現，但也有不少人支持他的想法，認為他是為了維護自身權益，尤其是在經歷過一段不幸婚姻後，他的要求合情合理。