新冠肺炎疫情讓世界各地的人們養成了保持個人衛生的好習慣，即使出國旅遊也不例外，勤洗手、戴口罩、用酒精或消毒水擦拭桌面。然而，很多人在結束假期之後漏掉了「行李箱」。專家提醒，這是很重要的衛生步驟，陪伴旅人行遍各地的行李箱接觸的汙垢、細菌超乎想像，有些部位尤其要仔細清潔，箱袋內部也別漏掉，並以正確方式收納，能讓好用的行李箱袋延長壽命。

美國網媒《哈芬登郵報》（HuffPost）日前報導，知名「傑咪頻道」的清潔、親子暨家事網紅亞當斯（Jamie Adams）說：「世上有兩種人，一種人旅行回來之後立刻打開行李把物品歸位清洗，另一種人把行李擱著好幾天。只是，有多少人回到家之後會花時間清理行李箱袋呢？」

清潔用品業者挪威士（Norwex）產品開發經理朗德利（Courtney Landry）表示，從行李輸送帶到飯店房間，行李箱袋沾染的污垢與細菌比想像中還多，「旅途中，行李箱袋的外殼會成為大量細菌的宿主，積聚灰塵、汙垢、各種碎片」。

行李箱的把手是經常觸摸的位置，容易窩藏細菌。（示意圖：shuttersk／達志）

把手、輪子、拉鍊加強清潔

外號「細菌先生」的加拿大微生物學家特卓（Jason Tetro）提醒，旅行箱袋有可能成為傳播病菌的載體，返家後清潔箱袋不僅能去除污垢，也能掃除細菌與有害病原體，保護自身與家人健康。除了表面，衣物可能挾帶污垢、細菌甚至蟲子、蟲卵進入箱袋內部，所以箱袋裡裡外外都要好好清潔。

行李箱外殼該怎麼清潔？亞當斯說，製造商通常會提供指南，但最基本也最好的辦法就是用肥皂水或多用途清潔劑搭配刷子輕輕擦洗，「特別注意把手、輪子」，把手或提把是主要接觸點，容易窩藏大量細菌，可用消毒水加強擦拭，拉鍊等其他經常觸摸的部位亦然。

旅途使用的衣物有可能把汙垢、泥沙甚至小蟲子帶進行李箱內，裝了潮濕衣物也可能留下異味甚至發霉。（示意圖：shuttersk／達志）

務必晾乾 外罩防塵防蟲

亞當斯說，刷洗後，若箱袋不怕進水，可直接以清水沖洗；若用消毒水，要讓消毒水停留在表面至少3分鐘。外部材質若非硬殼而是織物不便沖洗，就用毛巾搭配清水拭去肥皂水。朗德利說，有些多用途清潔劑可去除深色污漬或頑垢。若天氣暖和，可把清潔後的行李箱袋放到戶外晾乾，或擺在家中通風處風乾，行李箱袋要在清潔且乾燥的狀態下收妥。家事網紅賈西亞（Sharon Garcia）說，最好用大型塑膠袋把清理乾淨的行李箱密封起來，防塵防蟲。

別忘了箱袋內部

箱袋內部也別忘了清理。亞當斯建議用吸塵器清除沙子、汙垢，再以沾了肥皂劑或肥皂水的濕布擦洗，並用酒精、消毒噴霧擦拭，消毒濕巾也很好用，如有特殊材質，事先測試一下會否損傷面料。有些內襯甚至可以拆卸單獨清洗。萬一有洗髮精、沐浴乳外漏沾染箱袋內部，返家後要趕緊清理，曾出書分享居家整理指南的作家里察森（Patric Richardson）建議用醋加水的溶液噴灑，再用乾布擦乾淨晾乾，此法也能用於箱袋內部裝過潮濕物品可能留下異味甚至發霉的情況。

朗德利建議，返家後可以把行李箱袋打開通風24小時，可以去除異味，「讓行李箱喘口氣」。她把行李箱收起來之前通常會盤點旅行用的消耗品，順手補入新的盥洗用具等物件，下趟旅程打包行李能節省一些時間。