桃園市龍潭警分局加強夜間執行靜桃專案，取締改裝噪音車及酒後駕車勤務，與桃園市政府環保局在龍潭市區設立臨時噪音檢驗站，實施聯合稽查，1晚攔檢9輛噪音車祭出罰單，共裁罰27000元。（龍潭分局提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市龍潭警分局加強夜間執行靜桃專案，取締改裝噪音車及酒後駕車勤務，與桃園市政府環保局在龍潭市區設立臨時噪音檢驗站，實施聯合稽查，1晚攔檢9輛噪音車祭出罰單，共裁罰27000元，龍潭警分局長鄭文銘親自率隊，展現桃警團隊維護桃園市民生活品質與環境安寧的決心，盼透過上述稽查以嚇阻改裝車輛噪音擾民問題，靜化桃園。

桃園市龍潭警分局於龍潭區車潮、人潮密集的中豐路與工五路周邊道路，採封閉式路檢及以警用機車執行機動攔檢方式攔查， 1晚共攔查20輛汽、機車，其中對攔檢的9輛噪音車祭出罰單，總計裁罰27000元。龍潭警分局執行「靜桃專案」，自2023年6月至今，噪音超標開罰達112件，龍潭警方嚴正執法，絕不放過任何打破龍潭安寧的不法車輛，有效杜絕噪音車。

龍潭警分局長鄭文銘表示，除了警方、環保局會全力聯手打造安寧道路外，一般民眾若發現改裝車噪音過大或危害交通行為，可以拍照、錄影蒐證，噪音部分至行政院環境部噪音車檢舉網站檢舉，交通違規部分則利用桃園市政府警察局交通違規檢舉專區向警方提出檢舉，違反者將依相關法規處罰，共同維護大眾交通安全及環境安寧的權益。