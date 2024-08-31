台東藍海生活節包括夜間水舞、多項水域遊憩活動廣獲好評，台東縣政府表示，今年的藍海生活節將在9月13日至10月13日重磅回歸，天天有水舞、周周有水域體驗，更推出多項無障礙體驗，享受玩水零距離樂趣，體驗台東海洋生活，將活水湖打造成台東水域新亮點。

今年水舞光影秀使用水幕動畫投影，以大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，讓故事角色透過水舞及水幕串聯穿梭於活水湖中，與民眾趣味互動，搭配音樂和水舞，讓民眾感受磅薄氣勢。

夜間水舞展演全面升級，利用水舞技術搭配水幕投影及動態投影，提高視覺觀賞精彩程度，9／13晚間7時首次於湖面搭建的水景舞台進行音樂展演，直至10月13日每晚7時到9時30分，每半小時展演，每日共6場水舞，範圍長達100米。

台東是緊鄰太平洋而生的海洋城市，縣府團隊不斷創新活動服務之外，同時重視自然和海洋環境永續發展，今年也延續辦理多元水域舟船體驗，集結6種傳統與現代水域遊憩體驗，如寬板滑水、帆船、獨木舟及支架大洋舟與台東專屬特色的蘭嶼拼板舟。

台東藍海生活節9／13登場。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

藍海生活節活動期間每周六晚上7時5分及8時5分湖面音樂展演，邀請周蕙、黃妃、游鴻明、翁立友、Ozone等藝人於湖面開唱，卡司陣容於藍海生活節臉書粉絲專頁公布。