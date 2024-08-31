京華城案持續延燒，前立委蔡正元表示，高雄國賓都更容積率1142％，辦台北案、高雄為何不辦，「很明顯就是政治追殺和迫害！」對此高雄市都發局回應，國賓飯店的所在地是第五種商業區，法定容積率本來就是較高的840％，且經鑑定為危樓可適用依危老條例申請容積獎勵，最後核准容積率破千，沒有不法的問題。

前台北市長柯文哲捲入京華城案中，因台北市政府給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％，總體容積高達840％，陷入「不法圖利商人」疑慮，前立委蔡正元點出高雄國賓案容積率更高達1142％，質疑只辦台北「很明顯就是政治追殺和迫害！」

高雄市都發局說明，高雄國賓自1993年依都市計畫土地使用分區為第五種商業區，訂定法定容積率就為840％，加上2022年7月18日經台北市結構技師公會鑑定，符合中央法規危老重建條例給予26％危老獎勵基準容積與10％的時程及規模獎勵容積，相加並未超過危老條例40％上限，符合規定。

高雄市議員邱于軒表示，高雄國賓危老乍看之下都合法，但問題出在整個危老僅有台北市結構技師公會1名技師鑑定，先前質詢時跟市府要鑑定報告，卻被以「國賓私有財產」拒絕，要求複檢也被拒，可以合理懷疑到底是否為真危樓。

邱于軒透露該處被列為土壤液化潛勢區，迫遷的超高容積率恐有公共安全危險，目前規畫超過50層高樓也嚴重影響周邊住戶生活品質，市府卻都放任不管，若真的出現問題後果恐不堪設想。

都發局則強調，國賓危老重建計畫書內，結構初評報告書為台北市結構工程工業技師公會所評估結果，危險度評估分數大於危老重建規定的45，符合申請資格，後續尚須經都市設計審議、交通影響評估及環評等法定程序，市府也會層層把關，不怕檢驗，籲請外界不要刻意錯誤解讀惡意扭曲。