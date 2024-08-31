王莫昀／台北報導

行政院秘書長龔明鑫率團訪問捷克，他表示，此次訪捷有兩大任務，除了與捷方討論2021年啟動的雙邊合作計畫進展外，也率領我國半導體供應鏈業者實地考察當地投資環境，其中已有企業表達預計今年就有機會在布拉格設立辦公室、明年在烏斯季成立物流中心等。接待團員的捷克眾議長艾達莫娃也指出，願祭租稅優惠，支持台灣半導體投資。

龔明鑫與國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文及經濟部次長陳正祺率團到捷克訪問，於30日與出席「全球安全論壇」的國安會秘書長吳釗燮共同召開記者會。龔明鑫感謝艾達莫娃、參議院議長韋德齊及科研創新部長澤尼謝克熱情接待外，並指出我商可將捷克作為一個歐洲中心，服務對象不僅有台積電德勒斯登廠，更可以擴展到整個歐洲的半導體廠；我方亦欣見捷方樂願積極協助我業者於捷克布局，捷克投資局並承諾提供單一窗口服務協助台商，共同努力在未來的3至5年讓捷克有機會發展為歐洲重要的半導體供應鏈聚落。

捷方展現對於我團的高度重視，我方官員與捷克政府召開多場雙邊會議，就台捷雙方在台捷韌性計畫、半導體供應鏈廠商需求、產業聚落、人才培育等議題，進一步交流雙邊合作進展及未來推動方向。訪問團亦赴烏斯季省地區考察，並與烏斯季省政府就人才培訓、投資環境、租稅優惠、投資服務等議題廣泛討論。我方感謝捷方協助在距離德勒斯登1小時車程內的烏斯季找到適合發展供應鏈的地點，協助廠商以較合宜的成本服務台積電，並可以此為跳板，爭取歐洲各半導體廠的合作商機。

國發會表示，此行捷方對我團的高規格接待，未來雙方產業交流將持續進行，不只半導體，也有機會擴展至AI等產業；捷克今年已組團參加4項台灣展覽，下周將再度組團赴台參加最具影響力的Semicon Taiwan 2024，並設立國家館，台灣也會在今年10月於布爾諾市舉行的捷克工業大展中設立台灣國家館，希望創造更多台捷產業合作的機會。

龔明鑫一行人也前往捷克眾議院，出席由捷克投資局所舉辦之投資說明會，艾達莫娃表示，捷克將台灣視為最重要的亞洲民主友人之一，強化台捷關係是他擔任眾議長的重要任務，捷克政府樂願透過稅收優惠等激勵措施，支持台灣半導體供應鏈業者投資捷克。