針對外來鳥類埃及聖䴉生態調查及移除作業，雖然2023年關渡自然公園埃及聖䴉的觀測數已從 920隻次降至58隻次，但由於個體四散逃逸，導致移除難度比一開始還要高；動保處表示，由於在物競天擇下，有埃及聖䴉個體學會融入白鷺鷥等族群避免遭滅殺，將調整後續計畫內容。

台北市審計處總決算審核報告表示，台北市動保處辦理外來鳥類埃及聖䴉生態調查及移除作業，以保護原生鳥類生態環境，2023年於關渡自然公園觀測數已降至58隻次，為免剩餘個體繁殖壯大，有待盤整現有監測資源進行共享，應妥善規畫監測方式，以達清零目標。

埃及聖䴉原產非洲及中東，40年前首次被引進於國內私人動物園展示，後因粗放管理方式造成子代逃逸野外，自1984年起在台北關渡等地陸續有野外目擊紀錄，而台北市每年均受中央委託辦理生物多樣性保育及入侵種管理計畫。

動保處2021至2023年委託廠商執行埃及聖䴉生態調查及移除作業，契約金額計114萬餘元，按廠商係於各年度決標或續約後開始執行計畫，其中2021年是從8月開始，因已過繁殖季，僅能破壞空巢及確認巢內無遺留幼鳥等，核有執行期間過晚，致錯過繁殖季情事。

根據關渡自然公園鳥況觀測紀錄，埃及聖䴉雖由2019年之920隻次逐年降低至2023年58隻次，不過因族群數量減少，動物避險天性，個體四散逃逸，且可能改變繁殖期間築巢行為模式，移除難度反較初期為高，因此建議檢討改善計畫，力求清零。

台北市動保處表示，經過長時間的移除作業，如今殘存的埃及聖䴉個體燈已經有警戒心，只有有獵槍的絲毫動靜、開船到溪流的引擎聲，都會使埃及聖䴉保持戒備，甚至還聰明到會趁機融入在白鷺鷥等族群，藉此不被獵捕。

動保處指出，針對台北市的埃及聖䴉清零，目前已將族群消滅，剩下個體，會再持續獵捕到完全清零，也會持續與林業保育署溝通，找到物種控制的相關廠商提供新的移除方式，並特別鎖定鷺鷥群檢測、增設儀器等，在既定的費用內去調整計畫，若一段時間無效才會採取其他方式。