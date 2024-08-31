中市樹瓦藝術31日起推出黃韻如《如果我是一個＿人》個展，展品只有編號、沒有完整命名，留白交給觀賞者自我探索闡述；展品中更30多幅系列肖像畫格外引人矚目。「不需要定義自己！」黃韻如強調，人有很多面向連自己都不知道，她透過創作解放潛意識的自我。（陳淑芬攝）

黃韻如《如果我是一個＿人》個展今起在中市樹瓦藝術展出，展出藝術作品只有編號、沒有完整命名，留白交給觀賞者自我探索闡述，展品中更30多幅系列肖像畫格外引人矚目。「不需要定義自己！」黃韻如強調，人有很多面向連自己都不知道，她透過創作解放潛意識的自我，是自我療癒及修行的過程。

中市樹瓦藝術31日起推出黃韻如《如果我是一個＿人》個展，展品只有編號、沒有完整命名，留白交給觀賞者自我探索闡述；展品中更30多幅系列肖像畫格外引人矚目。「不需要定義自己！」黃韻如強調，人有很多面向連自己都不知道，她透過創作解放潛意識的自我。（陳淑芬攝）

位於中市南區南門路的樹瓦藝術，31日起至9月25日推出黃韻如《如果我是一個＿人》個展。藝術家黃韻如過去主要以彩墨創作人體畫，以自我療癒及對話出發，自2019年起推出多次個展和聯展，近年來更以壓克力顏料為媒介，以身體意象和肖像畫展現多樣性創作。

策展人洪頌雅表示，這次展出透過作品敞開自我內心感受與外界互動，展出以彩墨、手稿及壓克力顏料創作的速寫、人體畫及肖像畫等59幅作品，墨彩淡雅、壓克力顏料用色濃郁大膽，在筆觸間可感受到創作的感情流動。

「不需要定義自己！」黃韻如表示，展品主要是她在2021年至2024年期間的創作，從疫情期間多屬自我療癒的作品，到投入壓克力顏料的自由創作階段，她深刻體悟每個人都有很多面向，她與外界互動融通、接受各式訊息， 再以藝術創作解放潛意識中的自我。

展場中30多幅肖像畫格外引人矚目。黃韻如說，她以自畫像為原型，創作時開放性的自我探索，也常自我提醒不能不自覺的被僵化、框架住，繪畫創作對她而言是療癒及自我修行的過程。

《如果我是一個＿人》旨在讓人們反思「如果」的假設互動，展場也設有創作區，黃韻如提供她創作肖像畫時所使用的小鏡子，讓民眾現場創作出自我的對話。