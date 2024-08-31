歐盟預計將將在今年（2024）年底前把對烏克蘭軍隊的訓練目標從目前的6萬人提高到7.5萬人，以及烏克蘭期待是能夠部隊訓練移到烏克蘭境內進行，不過需要歐盟27個成員國的一致同意，目前已有國家提出反對。

歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）31日報導，布魯塞爾本週五（30）舉行的歐盟防長會議後，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示：「今天，各國部長同意把目標提高到7萬5000人，而今年底前還會再增加1萬5000人。」他還補充說：「這場戰爭要求我們不斷適應戰爭的形式，訓練必須縮短並適應烏克蘭的需求。」

歐盟烏克蘭軍事援助任務（EUMAM）於2022年秋季啟動。據《歐洲動態》報導，戰略審查草案顯示，基輔對訓練的實用性表示關切。波瑞爾強調，會以提供更務實的訓練，並「投入烏克蘭的教官，加強與烏克蘭和北約的協調。」

本次授權法案討論焦點在於將部分協訓改到烏克蘭境內施行，目前，這些軍事訓練都在歐盟境內進行，但基輔考量到後勤目的，希望將訓練地點移至烏克蘭境內。

歐盟對外事務部（EEAS）在草案中列出了將訓練至少部分轉移至烏克蘭的所有選項。此議題即將展開重要辯論，因為成員國之間存在廣泛分歧。

要將EUMAM的授權改為在烏克蘭進行訓練，需要歐盟27個成員國的一致同意，這可能是一個難關。斯洛伐克國防部卡利尼亞克（Robert Kaliňák）提出質疑表示「看不到太多前景」匈牙利也可能會反對，該國官員多次反對軍事援助烏克蘭。