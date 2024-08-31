台北一名女子阿芳（化名）與阿德（化名）結婚，阿德卻在婚後出軌與小美（化名）產下一子，2人還在外同居，嚴重侵害阿芳婚姻配偶權，因此請求賠償2百萬元。法院最終判決小美賠償5萬元。可上訴。

根據阿芳的主張，小美早在2019年6月便知悉阿德已婚，但依然與阿德保持親密互動，甚至暱稱對方為「老公」，並肆無忌憚地發展出肉體關係，導致原告身心俱疲。阿芳更透露，雖然她曾試圖挽回婚姻，與小美進行過談判，但對方並未停止與阿德的關係，反而於今年元旦起同居於新北市板橋區某住處，至今未斷。

對此，小美提出抗辯，聲稱與阿德交往時並不知其已婚，直到產子辦理戶籍登記時才得知。她強調，自己與阿德的關係未逾越正常交友範疇，並表示該段時間只是陪伴小孩出遊，與婚姻無關。

儘管如此，法院也指出，阿芳無法提出充分證據證明小美與阿德自今年元旦起同居的事實，故此部分阿芳的主張未獲支持。

法院經審理後認為，雖然小美主張不知阿德已婚，但根據證人證詞及原告提供的證據，法院認定小美與阿德在公共場所的親密互動，已逾越社會一般道德標準，損害阿芳的婚姻權益。最終，法院依據相關法律規定，判決小美賠償阿芳5萬元。可上訴。