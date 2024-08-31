市場近期傳出，美國晶片巨頭英特爾（intel Corporation）有可能分拆IC設計與晶圓代工，度過公司成立56年來最艱難的時期。消息傳出後，英特爾周五（30日）股價飆升逾9%。對此，知名半導體分析師陸行之認為，以英特爾-65%營業虧損率，晶圓代工部門即便是分拆出來，也是誰接誰燙手；至於潛在買家，他認為，GF（格羅方德）接手的可能性最高。

針對英特爾傳出可能會分拆IC設計與晶圓代工，陸行之今（31）日在臉書發文分析，雖然分拆符合他之前的預期，但以英特現在的-65%營業虧損率或3倍於台積電成本的成績，即使是免費送給別人，一樣是誰接誰燙手。

陸行之分析，英特爾每處理/賣一片10000美元的晶圓，就要虧掉6550美元（約台幣21.5萬元），換算成all in製造成本高達16550美元；另一邊台積電每處理/賣一片10000美元的晶圓，就能賺到4350美元（約台幣14.2萬），代表all in製造成本僅約為5650美元。

另有網友指出，英特爾就算拆出晶圓代工，也不太可能是台積電或三星接手，陸行之則認為，GF（格羅方德）比三星更有機會，並稱該公司「明明是阿拉伯國家阿布達比控股，但感覺跟美國政府關係不錯」。

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