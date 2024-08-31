民眾黨主席柯文哲於台北市長任內期間捲入京華城弊案，柯因拒絕訊問被台北地檢署檢察官當庭逮補，他因認程序有問題聲請提審。台北地院31日召開提審庭，裁定聲請駁回，柯並解返北檢。北檢改定3點10分繼續偵訊。值得注意的是，柯文哲在前往偵查庭的過程中被上銬，北檢表示，這是依照當時的戒護需求所做的決定。

檢廉30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯、彭2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。

30晚間請回陳及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭。柯文哲移送北檢複訊後，開庭十分鐘後認為自己被疲勞轟炸，因此拒絕訊問，遭檢察官當庭逮捕。

柯文哲認為逮捕程序有問題，馬上委由律師鄭深元向法院聲請提審。北院上午10點20分召開提審庭，約11點結束。北檢改定3點10分繼續偵訊。據了解，經第一線人員法警依現場狀況判斷有必要，因此柯在北檢拘留室前往偵查庭間有被上銬。

針對柯文哲在拘留過程中被上銬的問題，台北地檢署指出，法警在執行時依照當下的戒護需求進行操作，並未有任何不當或特殊待遇。北檢則強調，依據刑事訴訟法第89條，執行拘提、逮捕或解送時可使用戒具，但必須控制在必要的程度內，且應避免對被告造成過度損害。臺北地院表示，根據相關法規，被告在戒護過程中，除非涉重大治安刑事案件，或存在逃脫、自殺等風險，否則戒護人員不應施用戒具。柯文哲的情況符合這些規範，因此未違反相關規定。

★未經判決確定，應推定為無罪。