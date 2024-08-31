中部一名吳姓男子8月中旬向警方報案，指收到一通陌生來電，對方自稱是某公司的生基仲介，不斷吹噓生基賺錢前景，並推銷中部一處土地，告訴吳男「賺錢時機不等人，你我都是有緣人」，若吳男依照指示購入投資，未來必定可高價賣出，提早享受退休生活。

吳男被對方話術打動，聽信以「眼見為憑」的面交方式，付了100多萬元，購入數張生基土地權狀，開始等待獲利到來。

但該名仲介後續開始以吳男繳納時間延誤，需再負擔額外處理費用，但吳男此時銀彈已空，仲介便開始打探其名下有無不動產，並慫恿他將房子抵押貸款，並介紹代書「貼心」到府服務，協助其「簽立貸款及本票」；吳男依照指示完成後，該仲介續以申請土地權狀及頭期款費用等名目，持續索討手續費，吳男開始覺得事有蹊蹺，驚覺自己可能受騙，立刻向警方報案。

刑事局表示，詐騙集團可能會假冒地政士、代書等相關從業人員，並且為了躲避警察與行員於民眾匯款時，進行關懷提問及攔阻可能遭詐騙的金額匯出，近期竟改以面交或到府收款等方式躲避查緝；民眾如有抵押借款需求，應向合法的金融機構洽詢，切勿相信來路不明的投資訊息。