中菲兩國在南海海域的衝突不斷。大陸海警聲稱，一艘菲律賓海警船今日上午在仙賓暗沙水域內「尋釁肇事」，並故意衝撞陸方艦艇，導致發生擦碰。大陸官媒隨後發布現場影片，呼籲菲方不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，「否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，8月31日上午8點，菲律賓「非法」滯留中國仙賓礁（仙賓暗沙）的海警9701號船起錨，位仙賓礁潟湖內持續機動、尋釁肇事，中方海警5205艦依法依規對9701號船採取喊話警告、跟監管控等措施。

劉德軍聲稱，當日中午12點，菲9701號船以「不專業、危險方式」故意衝撞中方正常維權執法的5205艦，導致發生擦碰，責任完全在菲方。「我們再次正告菲方正視現實、放棄幻想，立即自行撤走才是唯一正確途徑，不要誤判形勢、製造熱點、升級事態，否則由此引發的一切後果由菲方承擔」。

劉德軍強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將採取必要措施，堅決挫敗一切挑頭鬧事、多點滋事的侵權行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。