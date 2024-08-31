有騎士日前行經台北市中正區重慶南路三段與汀州路二段路口時，突然摔自摔，而前方竟然出現阿伯騎士。

七月還沒過完！一名騎士日前行經台北市中正區重慶南路三段與汀州路二段路口時，當他超越公車後，前方也未看到有「任何人與車」，不料，騎士竟亮起煞車燈自摔翻滾數圈，而前方才出現1名阿伯騎士；超玄的畫面也嚇壞網友「阿北，你是從那個任意門出現的？」、「阿北的隱身術太強」、「慢動作+暫停 重播了N遍，還是看不出哪冒出來的」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享網友投稿行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市中正區重慶南路三段與汀州路二段路口，當時有一名騎士行經該路口，超越一旁的公車後，切回外線車道，在前方「無人車的狀態下」，騎士卻突然亮起煞車燈，下秒，便連同機車自摔在地上翻滾數圈，此時，騎士前方竟出現1名阿伯騎士！

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「見鬼喔！連影子都沒有，看不出哪出現」、「超神奇的耶！這部挺有趣」、「慢動作+暫停 重播了N遍，還是看不出哪冒出來的」、「阿北，你是從那個任意門出現的？」、「移動式神主牌已經進化出瞬移了」、「阿北的隱身術太強」、「超時空阿伯」、「七月還沒過完！我看了幾十次，完全看不出來從哪冒出來的。好可怕」、「很玄」、「一年前阿伯說想穿越時空，沒想到成功了」。

不過有網友認為「影子區有個白安全帽，就是從那邊，路邊駛出的」、「應該是路口出來，然後身影一直被主角完美擋住」、「從巷口出來的，完美被藍衣男擋住，又因藍衣男在看左方，所以沒減速看前方時已經來不及了」、「騎士往右超公車的時候，阿北就在前面路邊了啊」、「要把畫質調最高畫面放最大才看到」、「從巷子裡面騎出來的，行車記錄器的角度剛好重疊」。