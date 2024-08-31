2024新竹市國際風箏節8月31日起一連兩天在新竹漁港登場，首日人潮即塞爆漁港，市府預估一整天下來湧入5萬人次。（陳育賢攝）

2024新竹市國際風箏節8月31日起一連兩天在新竹漁港登場，首日人潮即塞爆漁港，市府預估一整天下來湧入5萬人次，包括西濱公路、68東西向快速道路西向都塞滿遊客車輛，市府也呼籲民眾明天若來參加活動，多使用免費市區接駁車、騎乘機車、或搭乘計程車進入會場。

代理市長邱臣遠今天為風箏節主持開幕儀式，並與貴賓一同為冰雕巨龍上色，宣告活動正式開跑，他表示，今年風箏節以「Dragon Day」為主題，現場眾多巨龍風箏翱翔新竹漁港天空，宛如身處「侏儸紀世界」，開幕首日即吸引逾5萬人次爭相目睹新竹風箏節魅力，明天還有1天，歡迎全國朋友來到竹市，親身體驗這場全台最大規模的風箏嘉年華。

邱臣遠說，去年竹市國際風箏節首度獲得國際大獎肯定，榮獲「米蘭設計大獎－銀獎」及「美國繆思大獎－金獎」2項國際大獎殊榮，深受市民和國內外風箏達人的喜愛與支持。

今年風箏節更是邀請來自來德國、法國、哥倫比亞、印尼、泰國等5支國際團隊和台灣風箏好手，共有15支頂尖風箏團隊，展演獨特而精湛的龍造型風箏。

其中，德國隊帶來逾10層樓高的3頭龍風箏，領軍超過50隻巨龍風箏，壯麗場面引人入勝；地面上則有來自法國的6米高飛天龍和15米長的3頭龍地景風動藝術，氣勢磅礡，與空中的風箏相互呼應，展現全球最為壯觀的龍風箏盛會，吸引大批民眾與風箏愛好者熱情參與。

另，台灣的專業風箏團隊也不遑多讓，帶來超過15米的飛天龍、暴龍等巨型龍風箏，以及多款Q萌可愛的龍形風箏，令人驚喜連連。特別的是，竹市府也有3隻可愛的吉祥物風箏飛上天空，分別為竹市特派員皮卡、守護市民健康的皮卡醫生，以及宣導反詐騙的「刑事一鴿」，在天空中熱情歡迎全台民眾來到新竹漁港，享受這場風箏盛宴。

此外，壯觀的夜光風箏是新竹風箏節的特色之一，今年有超過百隻夜光風箏在夜空中閃耀，Q萌版的暴龍風箏將亮麗登場，搖頭擺尾的夜光東方龍風箏也將在夜空中閃閃發光；6米高的飛天龍和15米長的3頭龍地景風動藝術同樣點亮燈光，與夜光風箏表演交相輝映，營造出浪漫而神秘的氛圍，令人流連忘返。

產發處長許智堡表示，除了風箏展演外，主舞台以及舊港區的副舞台皆安排精采演出，包含小朋友喜愛的MOMO家族帶動唱、幻光馬戲團、非洲鼓、巨型泡泡秀、雜耍特技、樂團演唱等親子互動，讓大小朋友都能享受一個充滿歡樂與驚喜的周末。

產發處說明，今年市府增設Chill港在地市集，邀請在地商家一起加入國際風箏節的盛會，市集將提供各式小吃、飲品、手作小物及各類親子DIY體驗活動，讓民眾在欣賞漫天巨龍風箏時也能享受美食。

產發處補充，新竹漁港汽車停車空間有限，為節省等待車位的寶貴時間，呼籲民眾多使用免費市區接駁車、騎乘機車、或搭乘計程車進入會場。此外，明天上午10時另有大型風箏及特技風箏試飛，歡迎大家安排上午參觀。