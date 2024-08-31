32歲的大陸女星古力娜扎，擔任模特兒時因精緻外型受到關注，出道後便出演多部影視作品，更被封為「新疆維納斯」。然而，她2019年擔任南韓音樂大獎MAMA的頒獎嘉賓時，卻因英文太差被當成笑柄；如今事隔5年，她再提起這段往事，尷尬坦言「真的太丟臉了」。

古力娜扎2019年受邀擔任MAMA頒獎嘉賓，當時她與韓星李洙赫一同上台頒獎，負責揭曉「最佳Solo舞蹈表演獎」時，她以生硬發音且慢速地唸出：「2019 Mnet Asia Music Awards Best Dance Performance Solo，CHUNGHA！（2019年MAMA最佳Solo舞蹈表演，請夏！）」讓許多觀眾聽了瞬間傻眼，片段曝光後隨即引發熱議，更被網友笑虧為「窮哈事件」。

時隔5年後，古力娜扎近日在綜藝節目《旅行任意門》中罕見提及此事，坦言這段經歷讓她感到非常丟臉，「這個哏雖然過去了，但當時真的很丟臉，就是那個『窮哈』的時候，我覺得太丟臉了，當下在台上真的沒感覺，後來看到熱搜才覺得好丟臉，（丟臉到）不想回劇組」，不過如今能正面回應此事，顯然已從坦然面對這段黑歷史。

古力娜扎罕吐2019年頒獎插曲，坦言「真的太丟臉了」。（圖／微博）

古力娜扎16歲在街頭被挖掘成為模特兒，後來考上北京電影學院表演系，2011年與胡歌、劉詩詩等合演古裝劇《軒轅劍之天之痕》，並在同年正式進入演藝圈，近期除了演員身分外，也參與許多綜藝節目，經常展現自然率真性格的她更是圈粉無數。