全台首座恐龍主題樂園彰化縣員林市百果山親子探索樂園，經營8年後，因租約到期等因素，日前在其臉書粉專發布將營業至今年8月31日，又再宣布營業時間再延1天，明天才熄燈，且園內玩具全部6折，還承諾會留下4隻恐龍讓民眾留念，也盼日後能有機會再重現侏羅紀世界。

百果山親子探索樂園當初耗資近6000萬元闢建，明天起將關上大門，許多民眾大呼可惜，並在今天上午紛紛到園區做最後巡禮。遊客感嘆，「之前生意若都這麼好，老闆應該還會再做下去吧！」園區內雖充滿親子歡笑聲，但也瀰漫著依依不捨的氛圍。

園區表示，禁不住太多人詢問，恐龍村長決定延長營業日期至9月1日，想讓大家的暑假有個完美的結束，各位大小恐龍迷，把握最後機會，一起跟恐龍留下美好的回憶；此外，為感謝大家的支持，園內恐龍玩具全部出清，統統6折，清倉大拍賣，「恐龍陪你上學去！」

園區指出，因颱風、連日大雨及地震等天災影響，園方對於提供遊樂設施方面較為擔憂。遊客的安全一直是園方最為關心的議題，同時深知設施老舊，因此與團隊商討後緊急決定營業明天。

因百果山休憩用地隸屬員林市公所，這次暫停營業並非倒閉無法經營，只因合約即將到期，正與員林市公所洽談後續承租合約，屆時將公告後續消息，恐龍迷不必擔心。