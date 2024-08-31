民眾黨主席柯文於台北市長任內期間捲入京華城弊案，柯被台北地檢署檢察官當庭逮補，因認程序有問題聲請提審。台北地院今（31）日召開提審庭，裁定聲請駁回，柯並解返北檢。北檢改定下午3時10分繼續偵訊，訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見。

北檢偵辦京華城弊案，30日一早兵分7路分別前往柯位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的民眾黨黨部內的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，傳喚柯文哲、彭振聲2名被告、及包括柯妻陳佩琪、彭妻謝夏喬2名證人。昨晚請回陳及謝，31日清晨向法院聲押禁見彭。

柯文哲移送北檢複訊後，過十分鐘即因認爲逮捕程序有問題，馬上委由律師鄭深元向法院聲請提審。北院今上午10時20分召開提審庭，約11時結束。

柯文哲在提審庭最後表示，從昨天早上7時許開始搜索，中午1時許開始在廉政署訊問，問到凌晨2時許，問了一整天，還拿不相關的問題來問，檢察官沒有考量當事人的個人狀況、時間，這個制度和做法是不對的。

★未經判決確定，應推定為無罪。