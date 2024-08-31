富邦悍將二軍打擊教練高國輝31日以雙北士壯運主題日宣傳大使來到新莊棒球場開球，明年他也將參加高球、棒球2項，「希望可以闖過晉級線。」

高國輝在球員時期就會利用閒暇時候去打高球，退役後也時常現身高球場，這次前往日本擔任火腿隊二軍客座教練時也不忘帶上球具，他笑說還是要稍微維持一下手感，「剛好火腿的翻譯也很喜歡打球，放假時就會帶我一起去打球。」

世壯運高球項目將在老淡水球場進行，高國輝認為這個球場挑戰很大，目前最佳成績是81桿的他希望能夠拚進7字頭，「這是需要跨越的障礙。」雖然棒球員打高球開球距離是優勢，但他笑說打出去就不知道了，「有時候想打右邊卻跑到左邊，也會打進樹林裡。」

高國輝自認高球是「半路出家」，還需要花點時間琢磨，尤其是在切桿、推桿的部分，「我們不像高球球員手感那樣的敏銳。」被問到好友胡金龍有沒有一起報名參賽，高國輝說：「他說要幫我背球桿，不知道是真的假的，我說你不要開玩笑、你太貴了。」