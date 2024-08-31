新北市新店區公所今在新店親情河濱公園舉辦「爺奶萬萬歲 新店活力GO~親子電影院活動」。（新店區公所提供）

新北市新店區公所今（31）日在新店親情河濱公園舉辦「爺奶萬萬歲 新店活力GO~親子電影院活動」，自下午3時起，安排3座大型的遊戲氣墊溜滑梯和親子手作DIY，晚間7時親子電影院登場，400吋超大螢幕播放小朋友喜歡的動畫片「魔髮精靈－樂團在一起」，現場有免費爆米花可領取，吸引許多家長帶小孩到場同樂。

新店區公所表示，現場還有打卡送好禮，著親子裝的家庭還可獲得牛津布野餐墊1份，現場出示按讚新店區公所臉書及打卡畫面，也可以獲得野餐墊1份，為晚上的星空電影院做準備。從下午5時開始，區公所為晚上的星空電影院準備了300份爆米花，排隊即可領取。

新店區長陳怡君表示，新店區人口為30萬5924人，65歲以上長輩有6萬8989人，占本區人口比例22.55％，已達超高齡社區；而且百歲人瑞人數持續高居新北市第1名，是長者樂活安居城市；公所於今年暑假特別辦理一系列銀髮樂齡活動，包括社區培力、卡拉OK歌唱比賽，樂齡趣味競賽，還規畫適合闔家共賞的親子電影院，9月14日更將在碧潭東岸廣場舉辦中秋經典音樂晚會，希望市民朋友扶老攜幼一起來享受夏末的美好時光。