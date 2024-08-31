台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉及京華城案，今天(31日)凌晨移送北檢複訊時，柯文哲拒絕夜間偵訊欲離開，被檢察官諭知當庭逮捕，柯文哲聲請提審遭駁回。前立委郭正亮認為，檢方都在問木可的錢，就是在查小額捐款，表示檢方並沒有查到大筆匯款。

郭正亮今(31日)在政論節目《新聞大白話》中表示，那是《刑事訴訟法》的當庭逮捕，因為他不能離開，還沒偵訊完。柯文哲可以去計算，24小時到了，一定要放他走，不然就要聲押，可是柯文哲並沒有做這種動作，就直接講，被疲勞審訊，他要離開了。怎麼可能讓他走，所以《刑事訴訟法》有當庭逮捕的規定。

郭正亮接著表示，柯文哲這一方直接到北院去提審，提審被駁回。如果法院准提審，柯文哲就可以離開了，但駁回就表示要回到北檢的程序，所以24小時就重新計算，24小時內就要做出聲押或是放人的決定。

郭正亮指出，因為前台北市副市長彭振聲已經被聲押，罪名就是圖利罪。柯文哲被北檢聲押，也不要意外，因為他跟彭振聲的邏輯是一樣的。

郭正亮更點出，檢方都希望查到最重的那個罪，他們心證已成，認為圖利已經確定了，現在是在查有沒有收賄，到底有沒有錢流向柯文哲那邊。所以前面都在問木可的錢，檢方也一定在查小額捐款，表示檢方並沒有查到大筆匯款，並不是像北市議員應曉薇那樣，一個月內進來4500萬，嚇死人了，一下子就被查到了；所以檢方查的是木可相關的資金，有沒有威京集團主席沈慶京的朋友。

★未經判決確定，應推定為無罪。