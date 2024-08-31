現年70歲的拳擊教練傅東光，在初當教練時就訓練出全台首支原住民拳擊隊傲視群雄，45年來更是培育出無數拳擊國手，兒子傅志群也接棒培育出了賴主恩，屏東縣長周春米31日特別為他頒發終身成就獎，感謝他對拳擊的付出。

傅東光從高一開始練拳擊，1979年擔任內埔農工的拳擊隊教練，當年才25歲的他開始訓練選手，而45年的教練生涯讓他培育出數名亞奧運國手，如1988年漢城奧運的盧志雄、羅尚策，還有他兒子傅志群，而且兒子也培育出賴主恩，至於其他國際賽事的國手更是算不清，而得到的獎牌數已經有4、500面。

傅東光笑說，由他培育出的拳擊選手，不管是在區運會還是全國運動會，在團體成績上都是保持好幾屆的連霸，當中屏東縣運更是從1979年連霸至今，他以這些選手為榮。

傅東光現雖已退休，以擔任國際性以及全國性裁判為主，但仍持續關心拳擊的發展，他強調，屏東鄉下或是原鄉的孩子，因為體能很好所以很適合發展拳擊，他們只是缺一個舞台。

他回憶道，內埔農工剛成立拳擊隊時，資源很不好、器材很缺乏，要用沙袋裝木屑練打，選手是在很克難的環境下練習，當時他帶出全台灣首支原住民拳擊隊，但因很多選手沒上過台、也不敢上台，所以在比賽時被排斥、被認為很弱，但經他鼓勵後，選手不僅上台還拿到冠軍，這令他感動不已。

周春米為感謝傅東光對拳擊的付出，特別為他頒發終身成就獎，她也提到，2024全民運動會將於10月26日到31日登場，有超過1萬3000名選手及教練齊聚屏東，從9歲到99歲的民眾都可以參加，希望全國好手用力闖，展放自己的榮光。