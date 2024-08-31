韓國啦啦隊「吐舌女神」邊荷律，自今年來台加入中信兄弟啦啦隊後，憑藉可愛又天然呆的個性，擄獲眾多粉絲進場朝聖。近日，邊荷律上傳一部唸中文的影片，瞬間融化大家。

邊荷律30日在IG上貼出一段可愛的片段，只見她坐在車上，正努力用中文唸起粉絲送給她的信件，「...喜歡...妳...的粉絲...有很多...我也...是其中...一位」。

可以看到邊荷律十分努力，手指還不停指著字一一複誦，遇到不會的就趕快求助一旁的翻譯妹妹，「希望...你在台灣能夠開心！」模樣超級可愛，唸完後還對著自己的表現點點頭。

邊荷律表情超級有戲，努力不靠翻譯軟體唸中文。（圖／邊荷律IG）

事後邊荷律也在文中自豪地說，「回飯店的路上！我現在不用翻譯軟體，也可以認得一點中文字了！」粉絲紛紛給予鼓勵，「越來越厲害了！進步太多了吧！」、「雖然卡卡的但是進步好多」、「這是那一位粉絲的卡片啊！！被抽中讀信環節囉」、「邊邊怎麼那麼厲害」、「這奶音好可愛。」

事實上，邊荷律確定來台之前就不斷苦練中文，更觀看她最愛的卡通《蠟筆小新》台配版來學習，過去也因為要出席活動，必須背簡單的中文介紹，讓她一度苦惱地跪在床上狂唸，獨創「女鬼背誦法」，引發討論。