高雄小港機場今天上午一架國泰航空飛往香港CX431班機，起飛過程引擎突然故障緊急放棄起飛，沒想到下午德威航空TW672預計在下午4點5分起飛往仁川的班機，起飛過程訊號異常放棄起飛，返回機坪檢修後，於晚間6點19分重新起飛。

德威航空TW672班機採用波音B738機型執飛，原定在今天下午4點5分起飛往仁川，在起飛過程因訊號異常放棄起飛，小港機場表示該機自行脫離跑道後，滑回28號登機門檢修，跑道經短暫暫停運作檢查後恢復正常起降。

TW672班機返回登機坪後，機上172人於沒有下機，在機上等候，經巡檢後重新於6點19分起飛，延誤約2個小時後繼續前往仁川的旅程。

這起事件是小港機場今天發生第二起航機故障，上午國泰航空CX431班機，原訂今天上午11點20分由高雄小港機場飛往香港赤臘角機場，起飛前疑似引擎發生故障，「突傳碰一聲巨響，發動機冒出火光」，緊急放棄起飛，客機滑回停機坪待修，全機275名乘客虛驚一場，全機旅客下機退關，等待航空公司重新安排。