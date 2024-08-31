行政院30日核定「地下水保育管理暨地層下陷防治第4期計畫」，4年投入20億元經費，強化地下水合宜使用，以達地下水永續利用之目標。水利署說明，地下水保育管理及地層下陷防治計畫自98年起已執行三期，第4期計畫延續整合過去累積發展成果，並依據行政院地層下陷防治專案平台核示加強減抽地下水、加強地下水補注及加強高鐵沿線荷重管理工作。

水利署表示，極端氣候造成枯旱頻率加劇，地下水已為全國水資源運用重要一環，惟地下水如過度抽取，將產生地層下陷，多年來的相關計畫辧理各項減抽地下水、地下水補注等工作，來加強地下水資源保育，並藉由相關監測設備、水文地質調查等掌握地下水及地層下陷基本資訊，做為各項保育防治策略之依據。

該項第4期計畫以「減抽地下水」、「地下水補注」、「調查監測」、「強化管理」及「跨域合作」等五大策略，藉由增供地面水以減抽地下水、擴大辦理地下水補注、完備及精進基本調查資料、健全水井管理及資訊公開深耕保育觀念等工作執行，落實地下水抽取管理，以達地下水資源循環永續的目標。