柯文哲母親、柯媽何瑞英。（資料照片／民眾提供、王惠慧新竹傳真）

對於民眾黨主席柯文哲被檢方指控涉嫌圖利京華城，31日傍晚向法院聲請羈押。館長陳之漢下午赴台北地檢署前聲援柯文哲，他披露接到柯媽媽電話，「反正老人家一直哭，年紀這麼大，一直哭，講話不清楚」，柯媽媽希望他要相信柯文哲的清白。

綜合媒體及《民視》報導，館長陳之漢今（31）日下午在台北地檢署前受訪表示，檢調問柯文哲，問老半天，也沒有查到柯文哲收了多少錢？圖利？圖什麼利？司法講求的是證據，難怪85％的民眾都不信任司法。

陳之漢直言，真的拿錢就押死他，貪汙就去死。但現在這樣，所有人都在等，為什麼要押他？

陳之漢質疑，到現在為止，證據在哪裡？檢察官如果不押柯文哲，不是很沒面子？現在面子撐了也是要押柯，這麼大動作，就是為了要些滅民眾黨。

陳之漢透露，民眾黨黨部同仁把電話拿給他，柯媽媽要找他通電話。

「反正老人家一直哭，年紀這麼大，一直哭，講話不清楚」，陳之漢說，柯媽媽希望要相信柯文哲的清白。「我跟她說」，他如果不相信柯文哲，人不會站在這邊；年輕人如果不相信他，這些人也不會站在這邊。

★未經判決確定，應推定為無罪。