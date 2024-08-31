台北人妻小綺（化名）與阿達（化名）是夫妻也是同事，小綺後來懷孕產子請育嬰假，沒想到阿達卻與公司女同事小潔（化名）傳出不倫戀， 2人親密照還被上傳公司LINE群組，造成小綺的精神和名譽損害。小綺因此請求侵權行為損害賠償1百萬，法院近期作出判決，要求小潔支付小綺15萬元。可上訴。

原告小綺與阿達於2019年9月13日結婚，並育有一女，目前婚姻關係仍存續中。三人同為建築經理公司的同事。小綺因育嬰假而暫時離職，原定於2023年5月復職。然而，期間被告小潔卻與阿達發展出不正當男女關係，互動曖昧外，甚至相約外出幽會、牽手、擁抱、親吻，更在公司聚會中當眾擁吻、摟摟抱抱、相互親暱貼臉等親密肢體接觸行為，並將兩人的照片和對話截圖上傳至公司和公開群組，造成小綺極大的精神和名譽損害。

被告小潔辯稱，照片和截圖的上傳並非她所為，聲稱是她前男友所為。她表示，這些行為在酒後屬於玩笑，並對此深感抱歉，已於事件發生翌日請假，並於2023年2月15日辭職以示歉意。

法院認為，被告小潔明知阿達已婚，仍公然發展不正當關係，並將親密行為上傳至公開平台，已逾越正常社交範疇，對原告小綺造成了實質損害。儘管小潔辯稱上傳行為並非其所為，但法院認為小潔的行為對小綺造成了嚴重的精神和名譽損害，判決小潔需賠償小綺15萬元。可上訴。