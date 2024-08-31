于台煙將出席10月5日在台中登場的「青春不打烊民歌經典演唱會」，日前舉辦記者會，她因為腳傷而缺席，獨自在家養傷乏人照顧。被問是否想找一個伴？她笑說，之前有跟凃佩岑相約，以後買個大一點的房子一起住、一起吃飯，當時在旁的王海玲聽了報名：「加我一個！」卻被她打槍：「不行！妳有男人。」

于台煙每天在家附近健走7000步，日前不慎跌倒受傷，忍痛返家擦藥消毒。她習以為常說，自己從小就多災多難，曾跌落水溝、在花東公路上差點被大卡車輾死，媽媽趕緊去拜拜求平安符讓她帶在身上；她近年農曆7月前都會莫名摔倒，所幸都是小傷沒有大礙。

于台煙靠著每天運動以及一年一次醫美維持凍齡美貌和窈窕身材。（陳俊吉攝）

59歲的她，至今小姑獨處，她坦言沒有遇到適婚對象，「OK的身旁都有人，不OK的都不是很優」，這10年來愛情觀也改變了，「不是說沒有交男朋友啦！找個價值觀一樣的人，不住在一起也可以」。好友葉歡、凃佩岑、曾淑勤皆單身，只有王海玲已婚，于台煙笑說：「因為她是異類啊！我們是佔大多數。」也早看開「婚姻不見得是人生必經的路，找個互相照顧的人，朋友也做的到」。

于台煙將參加10月5日在台中中興大學惠蓀堂登場的「青春不打烊民歌經典演唱會」。（陳俊吉攝）

于台煙大學畢業後進入歌壇，發行《化裝舞會》專輯一炮而紅，然而卻在1999年《崩潰》專輯發完3、4年之後，遭遇到感情失敗，唱片公司倒閉雙重打擊，人生陷入最低潮。「情傷加上工作突然收掉了，我抓不到浮木！」她看醫生長達3年時間，「因為睡不著，我躺下去眼淚就一直流，連想喝水也懶得去拿」。

有天閨蜜約她到神旺飯店見面，看到染髮、剪髮的她變了模樣，完全認不出來，「我走到她對面坐下來一直哭，哭完才漸漸好起來」，後來恩師梁弘志罹癌，她前去探視時，梁弘志送了她一塊寫著「筆底情」3個字的玉做紀念，「我拿著那塊玉在坐計程車回家路上大哭，送他走後我領悟到很多事情不用太在乎」。

于台煙呼籲大家來台中觀賞「青春不打烊民歌經典演唱會」。（陳俊吉攝）

于台煙說：「那個檻過後，我就突然解開了！我現在覺得只要不是身體上的病痛，我都不會自尋煩惱。」後來她再談戀愛就秉持「你開心、我開心就好」態度，活在當下，而她的擇偶條件是「他心要夠寬、夠快樂、夠健康」。

于台煙將和葉歡、凃佩岑、王海玲、殷正洋等人出席「青春不打烊民歌經典演唱會」，在她的母校台中中興大學舉行，她直呼台中是她第二故鄉，喊話歌迷不用等到明年民歌50，「10月就來台中看我們演出，先看先贏！」