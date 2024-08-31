9月的星空依然紛雜多變，台灣吠陀占星權威李靜唯表示，經過了8月地震的驚嚇和政壇大風暴之後，9月18日將會迎來一次月食，10月2日則是日環食，基本上這個世界已經徹底在改變，有些舊體制和沉痾將會慢慢被摧毀及重生。

李靜唯指出，8月25日金星離開獅子進入處女座與「計都」「羅喉」產生相位，金星嚴重受剋，不但無法展現愛與美的能量，反而會讓許多與金錢、權力情色相關的醜聞甚囂塵上。值得期待的是，金星將在9月19日進入最旺的天秤座，這將會是9月最放鬆的一段時間，金星所在的星宿是Chitra，象徵美麗耀眼的珍珠，但是珍珠在貝殼破開之前必須經歷漫長嚴格的考驗，因此這段時間將會是一個充滿創意與個人魅力的時機，特別是跟藝術、美感、創作、情感相關的行業會嶄露頭角，金融市場也可能會出現投資新契機，尤其是跟高科技、綠色能源和新興市場相關的領域。此外，金星也跟財富和享樂有關，國內房地產市場的貧富懸殊將會更大，金字塔頂端的富豪對於高端和奢華豪宅的需求會更加熱絡。

李靜唯分析，下半年最重磅的火星已於8月27日離開金牛座，進入代表人際溝通、交通旅行和網路媒體的雙子座，火星將會一直待到10月20日，火星與雙子座的守護星水星是敵對關係，因此會看到更多充滿暴力的網路攻擊或虛假訊息滿天飛，已發生戰爭的地區也要特別注意戰地記者的安全。這段時間也不是適合長途旅遊或談判溝通的時機，出外還是要特別注意交通工具的意外災難（尤其是飛機、機場及船難），以及天候網路電力系統造成航班大亂等問題。再加上「火星」又與處女座的「計都」、雙魚座的「羅喉」產生相位，整個9月都要特別關注疫病危機，包括腸病毒、流感、食物中毒以及國外傳來的新型病毒（猴痘之類）都不得不慎，此外，國內醫護人員及醫療資源嚴重匱乏的問題也會更加雪上加霜。

值得注意的是，9月3日到9月4日這兩天水星在巨蟹座甘達28-29度，這是黃道帶中最容易失控及危險的度數，因此9月一開始全球就要特別注意颱風、暴雨、颶風或地震等天災，緊接著9月5日水星進入獅子座甘達被土星映射，大至國際談判、小至個人溝通都會更加窒礙難行，不論是國家領導人、政治人物或個人主觀意識也會變得更強、更堅持己見，水星所在的星宿是Magha，代表祖先的因果福報，屆時將會看到政治人物呈現幾家歡樂幾家愁，極端對比的情境。

李靜唯說，9月24日水星進入處女座受到「羅喉」與「計都」「火星」的映射，將會導致訊息傳播更加混亂不堪，人們需要十分謹慎地判斷和核實資訊，小心被誤導或詐騙。此外，在科技和資訊領域上，也要注意公共網路安全、機密資料外洩或技術故障等意外狀況，可能導致全球通訊受到嚴重干擾。

9月17日太陽進入處女座與水星「互融」並被「羅喉」與「計都」映射，意味某些國家或領導人政策會出現極大的波動和不確定性，緊接著9月18日月亮進入雙魚座，發生月食並與「羅喉」合相，同時與對宮的「太陽」「計都」產生相位，以占星視角而言，月食也跟因果報應有關，而且對地球的影響更為深遠。月食在雙魚座將會引發人類情緒巨大波動和內在壓抑的能量一觸即發，對於未來充滿更多的不確定性；在社會層面上，人民與國家或政黨將會更加分裂與對立，也會看到更多與公眾人物有關的秘密或醜聞浮出水面。

此外，這次月食所在的星宿為U.Bhadra，意謂戰爭和武器，整個9月也要密切關注烏俄戰爭或是中東衝突再度擴大的危機，再加上雙魚座與海洋有關，月食也可能增加如洪水、颶風、地震、海嘯等自然災害的風險，對於地球的影響至少會持續到明年上半年。

李靜唯總結表示，從今年8月開始一直到明年6月之前，整個世界已經開始翻天覆地，也許這將是我們這一代所面臨的最動盪歲月（沒有之一），當醜陋的真相一一被揭露時，我們會心碎並開始懷疑人生，但與此同時，這也是一個漫長的治癒及重生過程，就像珍珠是貝殼最珍貴的一滴眼淚，如果沒有經歷過死神般的嚴格考驗，又怎會綻放出珍珠般閃耀動人的光彩？

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。