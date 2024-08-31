核電議題備受爭議，和碩董事長童子賢今強調核綠共存指出，過去核能被認為等同核彈，然而台灣過去40年也證明沒有人因此受損，透過制度、管理、科技都可以協助消除其危險，非核家園這個充滿理想的想法到此階段可以做一下反思。

啟思民本基金會今天舉辦2024啟思國安青年營活動，童子賢於聯訪中被問及有關核電議題。

童子賢表示，當年為了環境保護議題提出非核家園的理想崇高，因為在此去3、40年前核能被認定等同核彈，可能會毀掉家園，然而經過這麼多年的經驗。目前理解的核能不等於核彈，且全世界也很少有國家有辦法提煉出高濃度的鈾。

童子賢指出，核能帶給人類的優點是穩定的電源，背後更重要的優點是不排碳，且台灣過去40年使用核電也證明，沒有人因核定受傷或受到生命財產損失，這和飛機起降一樣，都有危險性，但是透過制度、管理與科技都可以協助消除危險。

童子賢認為，非核家園這個充滿理想的想法到此階段可以做一下反思，若把核能去掉，會造成供電問題，若非核家園只用綠電，不但撐不起不排碳的任務，也無法達到穩定供電，以及較電價實惠、低廉的任務。

因此童子賢主張，敞開心胸接受核二核三延役，甚至可以再思考用第四代的核電廠，呼應他一年多前就提出的「核綠共存」，如此才能幫忙台灣達成穩定供電、不排碳，淨零碳排的目標。

童子賢也提到，新加坡目前發電92.6％靠天然氣，電費每度6.4元，比台灣平均每度電2元多貴了不少，若換算台灣非核家園後的情形，台灣每年約要用3000億度電，電費將是天文數字，比勞健保虧損大幾十倍，也比國防預算高好幾倍。

至於近日傳出10月電價調漲，童子賢則認為，應小心照顧民生需求，調整電價必須小心。台電雖虧損也飽受批評，但某種程度也同情台電虧損。其中原因是，台電一半虧損不是真正的虧損，而是壓低電價照顧民生，是「物價消波塊」的作用，亦即阻擋物價持續上漲，因為電是百工百業的基礎，電價調漲的話，若不小心觸動敏感神經，帶動百工百業成本上漲，可能會影響民生。

童子賢也提到，針對產業，尤其是外銷的產業，應訂出電價差別，一味用台電虧損補貼外銷不是辦法。希望電價維持一段時間穩定，這是小老百姓的期待。