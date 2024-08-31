滙豐銀行今年在台灣成立全方位服務分行的40週年，為慶祝這一里程碑，31日特別選在台中風光明媚的大草原上，舉辦全行一年一度的家庭日，規劃一系列輕鬆有趣、不論大人小孩毛孩們都能開心同樂的活動，並結合公益團體表演，為員工打造一場別具意義的「草地音樂滙」。

這場大型的戶外家庭日安排多種親子同樂的活動，吸引約2,000位員工與親朋好友共同參與。所有同仁穿上滙豐40週年紀念T恤，T恤上的大事記呈現滙豐走過的歷程，顯得意義非凡。現場不僅有魔術、氣球表演、視覺馬戲等精彩節目，並設有多種市集與DIY手作攤位。才華洋溢的滙豐同仁化身滙豐好歌手，大展好歌喉；由同仁組成的樂團也帶來精彩演唱，彰顯滙豐人的熱情與活力。更特別的是在夜幕低垂時，出動了100台無人機，用科技和創意點亮夜空，以眩目表演將現場氣氛帶到最高點，象徵著滙豐正在飛向更高、更遠的未來！

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐銀行在台灣落地生根40年，近幾年持續在客戶服務、業務成長與社會公益的推動上繳出亮眼的成績單，以作為台灣最佳國際銀行為目標，這些都是全台同仁努力的成果。我們想透過今天的家庭日活動，向同仁們表達最高的謝意，也邀請同仁的家人們與我們同歡，一起感受滙豐大家庭的溫暖。」

滙豐銀行擁抱多元共融的精神，全力打造讓所有同仁能安心展現自我、互相尊重的職場環境，幫助同仁在工作上充分發揮潛能。延續滙豐銀行多年來對多元文化的支持，今年的家庭日活動更別出心裁為可愛毛小孩舉辦熱鬧滾滾的運動會，也邀請公益團體「熱愛生命文教基金會」扶助的弱勢家庭孩童所組成的「凡星樂團」進行音樂表演，透過現場的掌聲與歡呼，以實際行動傳遞滙豐人的愛。

滙豐銀行極其重視員工的健康與福祉，所有員工不論年齡、年資或職等，均可享有一年新台幣10,000元的健檢額度，補助金額大幅領先同業。而為了幫助同仁有更充裕的時間開心迎接家庭新成員，滙豐銀行提供20週的有薪產假與收養假，陪產假也調升為28天，在打造幸福職場的同時，也成就溫馨家庭生活。

此外，滙豐銀行推動多年的「無差異化福利制度」，已將適用範圍延伸至非傳統家庭的成員，除了同婚配偶外，不論是同性或異性之同居伴侶也視為配偶，同樣可享有醫療補助、陪產假、收養假、員工協助方案、參與家庭日活動等提供給家人的福利措施，進一步落實滙豐對員工福祉的承諾。