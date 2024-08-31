53歲男星吳奇隆先前參加大陸生存闖關節目《十天之後回到現實》，因為腳傷退賽，近日他在Vlog裡透露，自己是臨時被通知退賽，事前完全沒有跟他討論過。有網友翻出當時吳奇隆被退賽後，跛腳獨自現身機場的影片，讓粉絲相當心疼，怒斥：「憑什麼受傷了，還讓他自己一個人走呀這破節目！」

吳奇隆參加《十天之後回到現實》展現出驚人體力和領導能力，不論是搬輪胎、還是沙地挖金幣等闖關遊戲都不輸其他年輕隊員。後期他卻因傷退賽，讓不少粉絲感到相當遺憾。怎料，近日他上傳Vlog透露自己是被通知因傷退賽的，節目單位甚至沒有跟他商量過，甚至還提到「至少不用留在那裡(主城區)感受勾心鬥角負能量」。

53歲男星吳奇隆被拍到受傷後獨自現身機場。（圖／翻攝自Nicky家的小語砸276微博）

吳奇隆受傷後落寞的現身機場。（圖／翻攝自Nicky家的小語砸276微博）

雖然吳奇隆已經將Vlog刪除，但還是讓粉絲相當憤怒。有網友翻出吳奇隆4月底獨自現身機場的影片，網友透露當時突然得知他現身機場又受傷的消息，趕到現場後，看到他獨自等著托運搬行李，一個人推著行李，一跛一跛走出來搭車，臉上沒有笑容，左腳膝蓋包著紗布。網友心疼表示：「受傷了都不帶吳奇隆到機場，《十天之後回到現實》嘉賓受傷你們一點心都沒有是吧」。

畫面曝光後，粉絲都不捨表示：「他真的做什麼事都好拚」、「我真服了，那天看到路透就覺得不對勁了，怎麼錄個節目受傷了，自己跑機場還身邊一個人也沒有」、「看到老大一拐一拐真的好心疼」、「太離譜了」。