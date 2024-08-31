今年（2024）7月6日，西非國家馬利、尼日與布吉納法索宣布邦聯化，制憲組成沙赫爾國家邦聯（Confederation of Sahel States）。德國聯邦國防軍（Bundeswehr）週五（30）已正式從尼日撤出最後一批士兵，結束了為期8年的任務。最後60名士兵從位於首都尼阿美的軍事基地起飛，並於同日晚間返回德國。

The Bundeswehr, Germany’s army, removed the last 60 soldiers and equipment from Niger. For 8 years German soldiers had served in the international MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). This mission was terminated on June 30, 2023. pic.twitter.com/2dIgQIIv8T — Missy (@i_m_missy) August 31, 2024

綜合《德國之聲》及阿拉伯《廣場新聞》（Al Mayadeen）31日報導，在尼阿美舉行的簽字儀式上，尼日和德國國防部的代表共同宣佈，「德國部隊和設備已從尼日出」。第2架運輸機將剩餘的設備運回德國。尼阿美基地曾有多達120名軍人駐守，並且作為「聯合國馬利多層面綜合穩定特派團」（MINUSMA）的後勤中心，該聯合國任務已於2023年底結束。總計約3200名德國士兵曾在該地區服役過。

《廣場新聞》指出，美軍也於8月初從尼日最後一個美軍基地撤出。五角大廈在一份與尼日國防部的聯合聲明中表示，「位於101空軍基地（Airbase 101）的美軍部隊和資產已完全撤出」。

去年12月，尼日外交部致信駐尼阿美的各國外交代表，表示政府計劃重新評估先前與西方國家簽署的軍事協議。根據該信件，這一決定展現了他們「保護」和捍衛西非國家利益的決心，「符合尼日人民的需求。」