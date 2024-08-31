台中65歲癌末何姓老翁誤信偏方，自2021年起向某間中藥房以1兩50萬元高價購入「犀牛角粉」服用，砸487萬元仍病逝，何翁家屬持剩餘犀牛角粉向衛生局舉發，鑑定為第一級保育類野生動物「印度犀牛」；台中地院協商判決，將中藥房林、蔡母子依共犯《野生動物保育法》共6罪，判刑各8月徒刑，緩刑2年，可上訴。

據悉，癌末的何翁2021年聽信坊間流傳，認為犀牛角粉可改善病情，前後陸續花了487萬元向某家中藥房購買6罐、約10兩重的犀牛角粉，服用完5罐不見成效並在去年4月病逝，家屬事後發現何翁多次高價購入藥材，認為中藥房從中牟利，向中市衛生局舉發。

檢警查出，74歲林姓婦人與47歲蔡姓兒子經營中藥房，向何翁以「每兩犀牛角粉50萬」開價販售，再由47歲蔡姓兒子負責將不明來源的印度犀牛角研磨成粉、裝罐，並在罐身標註「火」字意指「火犀牛」；何翁去世後，家屬提供剩餘犀牛角粉向中市衛生局舉發，經過DNA鑑定，確認該粉為印度犀牛角粉，屬於第一級保育類野生動物。

檢方發現，林、蔡 2人均明知犀牛列為瀕臨絕種之野生動物，而犀牛角粉為保育類野生動物之產製品，非經主管機關同意不得買賣，仍為了牟取不法利得在店內販售犀牛角粉；檢方並認為，母子兩人在6次犯罪行為中，各自的犯意和行為不同，請求法院分別論處並合併處罰，依違反《野生動物保育法》起訴2人。

案經檢察官與林、蔡母子於審判外認罪協商，2人均認罪，台中地院依協商程序判決，以共同犯野生動物保育法的非法買賣保育類野生動物產製品罪，判處母子各8月徒刑，緩刑2年，應支付公庫各5萬元，接受法治教育課程各2場次，可上訴。