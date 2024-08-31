墾丁國旅近日遭炎上，房價、物價及沙灘陽傘亂象引發網路熱議。曾榮獲易遊網2023台灣最美飯店大賞的墾丁砂島W-Villa海景渡假會館，今（31）日突然發出休館停業公告，並向下半年開放訂房與已訂房的支持旅客們表達致歉。

墾丁砂島W-Villa海景渡假會館今（31）日在臉書發出休館停業公告，稱抱歉來的這麼突然！感謝旅客們長久以來的支持與愛護，還是不捨的發佈此公告，雖然會館僅僅營運2年，但為保有著超高訂房會員數與回流旅客的輝煌成績表達感謝，非常遺憾的將於8/31這天劃下完美句點。

該會館強調，需要事先聲明，開業經營至今從來沒有因為近期墾丁的新聞輿論時事所影響本身營運的好與壞，競競業業的做好自己與這塊招牌，只是時機點落在這敏感的時刻，對於時代俱進的法規條款，土地生命的喘息與休養，員工努力的辛勞與成果！是該讓這裡所有的一切好好沉澱！墾丁依然是台灣最美的一塊淨土，希望大家繼續喜愛與支持！

W-Villa稱，他們本來就不是一個以營利為始與經營的會館，所以不會有什麼長遠的營運計劃與目標，每天每月總是隨著感覺與夢想成就來接待每一位喜歡這裡的旅客，甚至成了私交問候的好朋友，或許是壓力太大，只要有一點的不完美，就覺得會虧欠來渡假的旅客，這樣的完美要求也讓自己生了病，每月滿額的住房率也實在讓這片土地與自己喘不過氣，是該好好放下了！

該會館最後表示，對於近月來，眾多詢問下半年開放訂房與已訂房的支持旅客們表達致歉，太多的深思熟慮還是選擇了華麗的謝幕，有你們曾經的支持，讓W-Villa這朵曇花綻放的精采與動人，更是業主的小小成就，深深感謝！

從《易遊網》2023年第6屆台灣最美飯店票選網站可以看到，墾丁砂島W-Villa海景渡假會館榮獲「最美設計旅館」的獎項，在Google map上也得到4.9星的好評。停業公告曝光後，網友不捨留言「你們真的很用心，謝謝你們讓我看到不一樣的墾丁業者」、「剛去住四天三夜，謝謝你們的用心，真的很棒，好捨不得！」、「感謝你們的用心，真的很可惜」。