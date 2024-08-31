南投某國小導師2020年1月間帶學生參加樂樂棒球聯誼賽，次打擊小強（化名）在預備打擊區練揮棒時，擊中隊友小壯（化名）左眼受傷，治療後有飛蚊症等後遺症。小壯父母向導師、小強及法定代理人提告求償，法官認定小壯對該意外傷害應負70％過失責任，一審判小強及父母連帶賠9萬餘元，經上訴二審，改判賠13萬餘元，不得上訴。

南投市某國小導師為「第七屆璨揚盃全國樂樂棒球錦標賽」備賽，2020年1月19日帶隊員到南投縣立棒球場參加聯誼賽熱身。

12歲的小6隊員小強，任次打擊手時，進預備打擊區練揮棒，擊中隊友小壯左眼，致左眼球挫傷、外傷性眼球前房出血、外傷性左眼球瞳孔放大及疑似眼眶骨折等傷害。

小壯父母主張，帶隊導師管理欠缺，根據樂樂棒球推廣協會比賽規則，預備打擊區不可揮棒，對導師、小強及法定代理人求償醫療相關費用8900元及精神撫慰金。

導師抗辯，次打擊者在預備打擊區練揮棒，未違反規則，且預期無人進入，小強當時背對小壯，無法發現有人進入揮擊範圍；他身為帶隊老師是公務人員，縱使欠缺管理致隊員受傷，僅能請求國賠。

小強父母主張，他們案發時在觀眾席觀賽，不應負連帶賠償責任；提出該錦標部分賽事影片，也有球員在準備打擊區內練揮棒，且各校也未採用協會對預備打擊區相關規定。

學校2人證稱，導師平日指導，次打擊者可在準備打擊區內練揮棒，其他球員只能在休息區，不能隨意靠近；並提醒揮棒者要注意四周是否有人，且見有人練習揮棒，不能靠近。

一審認定，小壯父母僅能依《國賠法》求償，不得直接向導師求償；審酌學齡階段因運動賽事不慎眼睛受傷，影響外觀，造成生活求學不便、就醫痛苦，認定精神撫慰金30萬元，但小壯對意外事件應負70％的過失責任，判決小強及父母連帶賠償9萬2670元。

案經上訴，台中高分院審酌，中國附醫對小壯治療後遺症函覆指，造成畏光，夜間視線邊緣恐稍微模糊；飛蚊症干擾視線感受。

二審認定，精神撫慰金應以45萬元為當，改判小強及父母連帶賠償13萬7670元，全案不得上訴。