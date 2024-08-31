阮綜合醫院醫師曾祥睿說，「媽媽手」好發於孕產婦產後，因懷孕末期荷爾蒙的改變，會導致液體積聚，尤其在手腕及手部，容易導致腱鞘及滑囊水腫甚至發炎。（阮綜合醫院提供／任義宇高雄傳真）

高雄一名從事律師助理工作的高小姐，今年5月產後經常感到右手腕及拇指疼痛，連擰毛巾都出現問題，經前往醫院就診後確診為「媽媽手」肌腱炎，不過醫師發現高小姐常半躺床上以單手握手機併以拇指滑手機，「媽媽手」不能全怪抱嬰兒。

高小姐坐月子期間，除了抱小嬰兒時手腕過度彎曲、大拇指過度外展等姿勢外，她也常半躺床上以單手握手機併以拇指滑手機，經前往阮綜合醫院骨科進行理學檢查後，確診為「媽媽手」肌腱炎，阮綜合醫院骨科醫師說明，「媽媽手」好發於孕產婦產後，因懷孕末期荷爾蒙的改變，會導致液體積聚，尤其在手腕及手部，容易導致腱鞘及滑囊水腫甚至發炎。

曾祥睿說，「媽媽手」是狹窄性肌腱滑膜炎，由於手腕和拇指頻繁的不當使用，導致腱鞘發炎與狹窄，使肌腱在活動時卡住或摩擦，從而造成疼痛，患者的大拇指近手腕處出現持續疼痛及腫脹，甚至無法使力，且女性發生率是男性6倍，常見於需要反覆使用手腕和拇指的動作或職業，例如抱嬰幼兒、洗衣服、扭毛巾等，工作中需要長時間重覆使用拇指施力者如打字員、常單手滑手機者等。

有關治療方式曾祥睿指出，「媽媽手」藉由改變動作及復健等自然修復有可能好轉，但也有可能變成只要大拇指一用力就會痠痛或無力的慢性發炎。因此若保守治療效果不佳，建議以手術方式治療，高小姐經因狀況較為嚴重，施以局部麻醉手術及微創傷口治療方式，釋放壓迫拇指肌腱的狹窄的腱鞘，同時運用防沾黏塗料，以降低術後肌腱與周圍組織沾黏風險並快速痊癒，目前手腕功能已恢復正常。

曾祥睿分享，平時可透過大拇指牽拉運動，將大拇指握在拳頭裡，拳眼朝上，將拳頭向下，直到手腕感到緊繃，維持10秒鐘後放鬆，動作重複10次為一回，每日做3回；或是大拇指阻力運動，採橡皮筋套在拇指和其他手指上，拇指慢慢張開以感到橡皮圈的張力，盡可能撐到最大後維持10秒鐘，接著放鬆休息，動作重複10次為一回，每日做3回，即可預防「媽媽手」發生。