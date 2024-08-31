原由高醫團隊經營的高雄市立大同醫院合約到今年底到期，高雄市衛生局啟動招標，30日晚間公布，由於長庚醫療法人所開條件較優，獲第一優先議約權，消息一出引發民眾「醫生會換人嗎？」等討論聲浪，長庚聲明會保證現有員工權利並歡迎留任。

大同醫院自2010年以ROT方式委託高醫體系經營，合約至今年底到期，高雄市衛生局今年上半年就開始啟動招標，共計有高醫大及長庚醫療法人參與競標，於8月20日完成專家審議評選程序，由長庚醫療法人獲第一優先順位議約權。

衛生局說明，長庚承諾高雄市立大同醫院自明年起，針對70歲以上長者就醫免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者就診全免掛號費及部分負擔，並調整薪資待遇優於現有水準，更將導入「重度級急救責任醫院」認證、「達文西手術」示範教學醫院，並強化急重症醫療量能等條件，獲得評審青睞。

消息出爐讓不少民眾討論「醫生會換人嗎？」、「現有醫護人員何去何從？」等討論聲浪，且本報在今年6月中旬就已獨家掌握高醫恐失去大同醫院經營權消息，當時大同醫院發布內部信希望穩住軍心，指出會積極參與招標，善盡照顧市民職責，無奈最終仍失去第一順位議約權。

長庚發聲明表示，會確保原有病人權益與醫療服務不受影響，並配合計畫與契約內容，落實履行各項承諾事項，並依據勞動基準法與招標規定保障現有員工工作權利與工資，歡迎所有員工繼續留任，持續服務市民。

衛生局表示，除上述條件外，高雄長庚醫院也因過往醫療管理與公辦民營履約紀錄、給付市府權利金等條件皆明顯較優，強調市立醫院人才是市府重要的資產，會保障既有員工的工作權、資歷與薪資待遇，期許高雄市9家市立醫院均能調整目標與步調一致，共同為市民健康努力。