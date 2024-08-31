捷克為東歐地區的產業研發、工業發展中心，近年友台行動中亦選定科技產業合作為框架核心。國科會31日表示，國科會主委吳誠文即刻正在捷克訪問，就收到捷克官方的期望清單，一則與台灣深入合作半導體領域，未來以成為歐洲的重要角色，另則也希望能在生技、太空及人工智慧等領域與臺灣加強合作。

吳誠文此次參與行政院籌組的捷克半導體投資考察團訪問，是他加入AI行動內閣百日以來首次出訪。接待的捷克科研創新部長馬雷克·澤尼謝克（Marek Zeníšek），也才剛於5月上任，上任來積極推動捷克科技發展與科研國際合作，也相當支持與臺灣的合作。

捷克具有很強的研發能量，歐盟太空計畫（The EU Space Programme）主要單位之一European GNSS Supervisory Agency設於布拉格。國科會轄下國家實驗研究院6月甫與捷克網路安全中心（Cybersecurity Hub）簽約啟動「先進晶片設計研究中心」（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）合作案。

吳誠文表示，台灣很樂意與價值觀相同的國家共享科研發展及產業科技應用成果，與捷克在半導體的合作聚焦於ACDRC，就學術研究及人才培育進行合作；此外，台灣正在研發的主權AI及特定主題的AI開發，包括太空、生技、甚至量子科技，也樂意與捷克開展各種領域的科研合作。

國科會與捷克在科研領域上有長期的合作歷史，目前與捷克科學院、捷克科學基金會以及捷克科技署分別簽有合作協議或MoU，共同推動人員交流計畫、雙邊研討會、研究合作計畫及國際鏈結法人計畫。捷克查理士大學與政治大學亦於去年11月簽署「半導體供應鏈韌性中心 Supply Chain Resilience Center」（簡稱SCRC）合作備忘錄，確定五年期的合作研究計畫，當時的國科會主委吳政忠共同參與開幕儀式。國科會認為，目前臺捷雙邊的產學研界已建立良好的合作關係，未來將積極整合相關資源，持續強化及深化科技合作，共同面對全球性的各項科技議題與挑戰。