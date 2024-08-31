男星吳尊以偶像團體「飛輪海」走紅，他與妻子林麗吟結婚多年，育有大女兒Nei Nei和小兒子Max。身為寵女魔人的吳尊，30日曬出與女兒的合照，原來他帶著Nei Nei去倫敦看泰勒絲演唱會，整整排隊7小時。扮很潮的大女兒也露出逆天長腿，父女倆站在一起竟只差半個頭。
穿著黃T恤搭配片亮片短裙，腳上穿著嬉皮長靴的Nei Nei，一身Y2K打扮，露出淺淺笑容，一雙白皙修長的雙腿遺傳父母的好基因。爸爸吳尊在社群曬出照片，發文透露女兒Nei Nei上學期相當用功，也有很好成績，為了獎勵她，特地陪女兒飛到倫敦看泰勒絲的最後一場巡迴演唱會。
但因為歐洲的演唱通常是先到先進場，即使吳尊身為明星，為了幫女兒搶到最好的位置，也只能化身女兒助理，和其他粉絲一起通宵排隊。只見吳尊戴著帽子和太陽眼鏡，癱坐在地上，配文寫上「老爸陪她排隊7個小時」，雖然點累但也直說這個回憶很值得。
吳尊時常在社群分享一家四口的生活點滴，先前更是帶著子女參加陸綜《爸爸回來了》、《爸爸去哪兒》，當時女兒4、5歲時的可愛模樣，至今叫人印象深刻。如今14歲的Nei Nei也亭亭玉立，站在181公分的吳尊旁邊只差半顆頭，如今父女一起追星，讓不少粉絲稱讚他是好爸爸代表。
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