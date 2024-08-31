日本沖繩縣與那國町町長糸數健一應「美國笹川和平基金會」（Sasakawa USA）邀請訪美，8月30日在華府與美國國防部和國務院官員舉行會談，他向美方強調防衛與那國島等日本西南諸島的重要性。

糸數健一說，日本自衛隊自2016年起在與那國島設立駐屯地，對於防衛日本和防衛台灣具有強大威懾作用，並為美日同盟的有效性做出巨大貢獻，而美方也表明了類似觀點。

與那國島是日本距離台灣最近的領土，距宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角僅108公里。5月17日，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）曾到訪與那國島西側海岬，眺望台灣。易曼紐與糸數健一站在日本「最西端之地」石碑前，強調美日同盟的重要性。糸數向易曼紐說明，如果天氣好，能看到台灣。

糸數健一8月30日也在華府與日本企業和媒體代表進行座談。當被問及自衛隊的屯駐是否會破壞與那國島上的傳統文化時，他說，「國家的生存和安全應該放在最優先，但不會對文化產生負面影響」。

陸上自衛隊設立的與那國駐屯地，起初部署規模約160人的「沿岸監視部隊」，監控附近船舶動向。與那國駐屯地未來將會向東擴張，並新設靶場、彈藥庫等設施外，預計將部署防空飛彈部隊。

8月中旬，一名墨西哥籍男子從與那國島的旅館偷小船出發，漂流到釣魚台（釣魚台列嶼當中最大島），說是想去台灣，後來被日本政府函送檢方偵辦。糸數對此表示，他推測「這是中方某個組織精心策劃的行動，目的是試探日本政府的反應。」

對於中國軍機8月26日侵犯日本領空一事，糸數健一也表示，他認為這是中國「軍方高層授意的有計畫行動，想看看日方如何反應。」