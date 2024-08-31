真理大學爆發今年大學入學考試分發回流名額短報問題，媒體報載校方為此解聘前任校長陳奇銘，不過校方今（31）日發出新聞稿，否認解聘校長與此有絕對關聯，但坦承藉此降低帳面缺額，歸咎原因為少子化造成大學招生出現缺額，且發現他校採取此做法，經評估認為可以效法且不影響考生權益，事後才發現依規定是不可行的。

真理大學新聞稿指出，被發現入學考試分發回流名額短報的大學還包括文化、佛光、大葉等校，事後董事會責成校方深切檢討，認為此事有經學校會議討論，但身為校務行政負責人與決策者的校長陳奇銘仍難辭其咎，強調未來不會再發生相同問題，至於短報名額較多一事，校方解釋，是因該校招生人數較多，且向教育部寄存名額很少，故相較而言會有比其他學校多的情況。

雖校方認為校長難辭其咎，但真理大學強調，董事會解聘前校長陳奇銘，指派教務長李宜芳代理一事，與招生名額短報問題並無絕對關連。校方解釋，真理大學設有董事會督導與管考校長治校之機制，因校方與董事會積極擘畫校務長遠發展的方針與策略，解聘校長為整體發展方針進行落實的一環。