據台大藝術史研究所及故宮知情人士指出，前國立故宮博物院副院長何傳馨，31日晚間於榮總病故，享壽73歲。

何傳馨1983年任職故宮，歷任研究員、書畫處處長，2012至2016年任常務副院長。主要從事中國繪畫史、書法史、書畫鑑賞研究及展覽策劃。

主辦及參與展覽策畫包括「帝王品味 - 國立故宮博物院精品展」（2016舊金山）、「故宮南院開幕十大首展」、「國立故宮博物院一神品至寶展」（2014東京、九州）、「十全乾隆一清高宗的藝術品味特展」（2013）、「山水合璧一黃公與富春山居圖展」（2011）、「文藝紹興一南宋藝術與文化特」（2010）、「晉唐法書名展」（2008）、「大觀一北宋書畫特展」（2007）等。

2016年出版專書《名品的形成一故宮書典藏研究與展覽》，從「士人的際遇與書法」、帝王品味」及「特展論述」探討書畫名品形成的主要因素。何傳馨在書畫鑑賞頗有研究，也任何創時書法藝術基金會董事，該會董事長何國慶也坦言近2年已少見何傳馨出席活動，對於其辭世不勝唏噓。