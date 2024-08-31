檢廉為查明京華城容積率弊案，昨(30)日上午便前往民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地進行搜索，今(31)日凌晨柯文哲被移送北檢複訊，但因主張拒絕夜間偵訊，遭到檢察官「當庭逮捕」，北檢於今日下午3時10分繼續對柯文哲偵訊，訊後依貪污罪向法院聲請羈押禁見；然而，網紅四叉貓於北檢外昨晚未等到柯文哲，今日便到北檢外開直播，豈料，過程中遭到現場民眾搶奪直播器材。

昨(30)日上午網紅四叉貓現身民眾黨主席柯文哲家住處外拍照，並於晚間出現在北檢要為柯文哲喊話「阿北加油」，一直在北檢守候的他，因沒等到結果且已經深夜太晚了，便先行回家，直到今(31)日早上，他再次出現北檢外開直播喊話「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，不料，在他直播當下，其直播棒遭到其他民眾搶走，所幸最後有將直播棒拿回來。

對此，四叉貓在直播上抱怨，穿著白色衣服的民眾，搶奪他價值好幾萬元的直播器材，並認為他和對方距離保持100公尺遠，對方仍來搶他的東西，讓他感到很難過，而且他也說，是員警要「分開(保持距離)」，他明明有乖乖聽話，卻被他人搶奪生財器具。

四叉貓也在臉書發文表示，「我跑過幾百場造勢抗議場合，第一次遇到被搶直播器材(小草還跑一百公尺過馬路來搶)，整個民眾黨只敢欺侮我一個弱女子，到底要不要臉啦！我現在縮在角落瑟瑟發抖，真的真的好害怕唷(咬手帕)」，搶奪事件發生後，員警也詢問他是否要提出告訴，四叉貓也回應「我晚點去」。

★未經判決確定，應推定為無罪。