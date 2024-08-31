百萬YouTuber見習網美小吳以生活娛樂為影片題材，也經常到各國旅遊，近日他與一群好友前往加拿大參加婚禮，並趁空檔到處走走；不料一行人卻在逛街時遇到偷竊事件，整個包包被拿走，讓他趕緊紀錄下被偷的過程，提醒大家到歐美真的要多加注意。

小吳31日在社群以斗大文字呼籲，「大家在歐美真的要注意小偷」，透露稍早與好友在買東西時，將包包與衣服暫時放在更衣間，只是離開一下的時間，包包就被整個拿走，且當時店內客人非常少，讓他無奈嘆道：「沒想到這種事會發生在身邊。」

小吳曝加拿大遭竊過程。（圖／IG@beauty___wu）

小吳表示，由於事發當時店家已準備打烊，報警後警察也沒辦法及時趕到，只好等待隔天婚禮結束的晚上才能處理。另外，小吳也曬出好友與包包的最後身影，透露好友因為包包被偷而爆哭，現在只能祈禱包包順利被找回，並預告事件若有後續會再更新讓大家知道。

小吳曝加拿大遭竊過程。（圖／IG@beauty___wu）

事實上，先前女星佩甄在倫敦逛街時也遇上扒手，且犯案過程相當迅速，她當時剛購買的名牌包只是放在腳邊，約莫2分鐘的時間，名牌包及包裝的紙袋就已不見蹤影，讓她感到非常震撼，她事後還苦笑自嘲：「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有，原來是這樣用！」足見到國外旅遊還是得隨時注意自身的貴重物品。