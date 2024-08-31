49歲何姓女子於31日上午帶著9歲的小孩出門，未料在旗山區高92線旁產業道路碰到車禍，何女與小孩傷重，送醫不治。何女的婆婆哽咽表示，媳婦才剛過完生日，趁著今天周末帶著小孩出門聚餐，沒想到騎車不到10分鐘就出了意外。台電鳳山區處說，會再加強教育員工，加強工安知識。

台電員工林姓男駕駛於31日獨自開著工程車行經高92線旁產業道路，林男在倒退車輛時沒有注意後方的何姓女子，導致工程車撞倒何女。林男驚覺有異急煞車，並通報119緊急送醫。何女與小孩傷重不治。

林男落網後對於發生車禍也感到相當自責，他僅表示沒有注意後方車輛導致車禍。旗山警方晚間訊後，依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

台電鳳山區處說，林姓男員工於今日駕駛工程車至旗山區高92線旁產業道路做變壓器汰換，不料施工後要返回時，倒車沒有注意後方的車輛導致車禍。台電已經派人到何姓女子的家裡慰問，未來也會加強對員工的道安教育。

車禍當時，車上只有林姓男員工一人。據悉，台電平常出勤時會視工作內容派2至3人一起出任務。台電說，未來不會再放任1人出動，對於類似狀況，會由員工在後方指揮並提醒駕駛注意路況，以免發生意外。