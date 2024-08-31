檢調偵辦台北京華城容積率案，北檢30日約談民眾黨主席柯文哲，因他拒絕夜間偵訊，且欲逕自離開偵查庭，故檢察官於今（31）日凌晨當庭逮捕。柯文哲律師聲請提審遭北院駁回。檢方認為柯文哲涉貪污圖利罪，嫌疑重大且有勾串、滅證之虞，聲請羈押禁見。律師葉慶元認為，柯文哲「此劫難逃」。

葉慶元今(31日)在臉書粉專貼文表示，柯文哲此劫難逃，地檢署會聲請羈押不意外，法院核准的機會也非常大。他質疑認為，京華城不是都市更新案件，柯文哲在市長任內，疑指示副市長及都發局的同仁，違法給予都市更新的獎勵容積，這個違法圖利非常明確。

不過，葉慶元點出，真正有問題的是，疑違法圖利案件，為什麼會拖到選後才辦？是不是為了要維持柯文哲及民眾黨的政治能量，來分散反對黨的選票？

葉慶元更指出，如果柯文哲真的被羈押，民眾黨的問題是，是不是應該要將柯文哲開除黨籍，或者是停止黨權？他猜，民眾黨只能繼續挺到底。

★未經判決確定，應推定為無罪。