桃園市龜山區公所主辦2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》今天晚間在桃園酒廠舉辦，結合「航海冒險」及「海盜故事」。現場湧入大批民眾。（賴佑維攝）

桃園市龜山區公所主辦2024 High龜山啤酒搖滾音樂節《海盜傳奇》今（31日）天晚間在桃園酒廠舉辦，結合「航海冒險」及「海盜故事」。現場湧入大批民眾，副市長王明鉅大讚活動，歡迎民眾同樂。

王明鉅表示，龜山啤酒搖滾音樂節是好幾年以來龜山最大的活動，在區長、公所努力下活動非常盛大，希望未來繼續舉辦，把啤酒節發揚光大。王明鉅也感謝在地桃園酒廠幫忙，讓大家都能盡興而歸。他也提醒，喝酒的話就不要開車了，歡迎民眾多多搭乘機捷。

龜山區公所以航海為主題舉辦啤酒搖滾音樂節，吸引大批民眾參加，會場水泄不通，民眾享受啤酒以及歌手歡唱。9大主題中，吸睛的包含海盜的愛情探險、加勒比調酒賽，愛情探險是單身聯誼活動，採網路報名，共開放男女各20名。調酒比賽分學生組、社會組，各取前3名，可獲得獎金、獎盃。

因是屬於龜山的啤酒搖滾音樂節，公所也邀請龜山在地或桃園民間酒廠參加本次活動，如湧金啤酒、鄧爸麥酒、巴索精釀、海鼎國際等酒商，讓民眾能夠體驗各式各樣酒品。其餘也有燒烤、炸物拼盤、火腿等攤位進駐。

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