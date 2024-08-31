明（9月1日）天各地仍為晴到多雲，午後各地山區及南部平地、中部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。氣象署指出，第11號颱風「摩羯」有可能在下周一、下周二（2日、3日）生成，下周五、下周六（6日、7日）受到其外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署預測未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署表示，明日各地高溫普遍在33到35度，局部地區有36度以上高溫發生的機率。至於降雨方面，全台各地大致為晴到多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後各地山區及南部平地、中部近山區平地有局部短暫雷陣雨，中南部地區也有局部大雨發生的機率。

氣象署預測未來降雨趨勢。（氣象署提供）

針對下周天氣，氣象署預報，下周一、下周二水氣較少，各地大多為晴到多雲，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；隨著熱帶性低氣壓逐漸北上，迎風面的北部及東北部不定時有零星短暫陣雨。

下周三、下周四（4日、5日）熱帶性低氣壓外圍雲系逐漸移入，水氣漸增，下周三各地為多雲到晴，東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；下周四迎風面雨區擴大，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五、下周六受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，台灣附近海面風力漸增強，迎風面降雨增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。8日到10日因熱帶性低氣壓或外圍環流影響，各地天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

另據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員張承傳今指出，目前熱帶性低氣壓發展條件不錯，各模式的預測資料都支持其會發展成颱風，下周一、下周二可能就會成為今年的第11號颱風「摩羯」。